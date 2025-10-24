Ordena FDA retirar huevo de establecimientos por casos de salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, ordenó el retiro de más de seis millones de huevos tras detectar contaminación por Salmonella en lotes distribuidos en varios estados, lo que ha afectado a decenas de personas y generado una reacción inmediata en materia de salud pública.

Los empaques afectan a cadenas minoristas importantes, el origen del retiro se remonta a una empresa de California, August Egg Company, que comercializaba huevos de granja libre y orgánicos bajo distintas marcas nacionales, y que distribuía a través de cadena minoristas y mayoristas; la detección de al menos siete cepas de Salmonella en muestras de Arkansas precipitó la acción preventiva.

Los estados afectados por la distribución de los huevos contaminados incluyen California, Nevada, Arizona, Illinois, Indiana, Nebraska, Nuevo México, Washington y Wyoming, según la Food and Drug Administration (FDA). En los empaques figuraban códigos de planta P-6562 o CA-5330 y fechas de caducidad que abarcaban del 4 de marzo al 19 de junio de 2025.

La reacción de las autoridades ha sido rápida, la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) emitió recomendaciones que incluyen desechar los productos afectados o devolverlos al establecimiento, lavar superficies que hayan estado en contacto con el huevo, y una vigilancia estrecha a personas que presenten síntomas después del consumo.

Asimismo, se ha emitido advertencia para el consumidor, revisar los cartones de huevo adquiriendo referencias del lote y marca, abstenerse de consumir si hay sospecha de que provienen de los lotes retirados y extremar los procedimientos de higiene en la cocina.