“Vamos por buen camino”: Hugo Castillo destaca el carácter de Atlético La Paz tras empate

La garra mostrada en Tijuana dejó sensaciones positivas en el banquillo paceño. En primer lugar, tras el empate 2-2 ante los Dorados de Sinaloa, el director técnico del Club Atlético La Paz, Hugo “El Misionero” Castillo, compareció ante los medios para analizar el desempeño de sus pupilos. Asimismo, Castillo fue claro al señalar que, aunque el equipo rescató el invicto, hay detalles puntuales que no pueden repetirse si quieren recuperar el liderato de la tabla.

A pesar del dominio, el técnico no ocultó su malestar por la forma en que cayeron los goles rivales. De hecho, reconoció que el equipo se vio sorprendido en momentos críticos del encuentro. Debido a esto, el estratega fue enfático: “Fueron dos jugadas de táctica fija, al inicio de cada tiempo. Es algo que tenemos que corregir porque no nos puede volver a pasar”, señaló Castillo, refiriéndose a los cabezazos de Lucas Suárez que pusieron a los sinaloenses arriba en el marcador.

Identidad sobre el pelotazo

Por otro lado, “El Misionero” destacó que su equipo nunca traicionó su estilo, incluso cuando el marcador era adverso. Por ejemplo, mientras Dorados apostaba por un juego directo y balones largos, La Paz mantuvo la posesión y la construcción desde el fondo. Sin embargo, tras los goles recibidos, el equipo no volvió a sufrir en defensa. “El control del juego lo tuvimos nosotros en lo absoluto”, afirmó el técnico, subrayando la superioridad táctica que mostraron durante los 90 minutos.

Respaldo a los referentes y a la afición

Sin duda, la figura de Ulises Jaimes volvió a ser clave para rescatar el resultado. No obstante, Castillo prefirió destacar el esfuerzo colectivo y la conexión con la fanaticada sudcaliforniana. En resumen, el técnico valoró el punto obtenido en una cancha tan compleja como el Estadio Caliente. De igual forma, agradeció el impulso de la afición: “Nos debemos a la gente. Ellos impulsan este inicio de torneo diferente, y vamos por buen camino”, concluyó con optimismo.

Finalmente, el Club Atlético La Paz tendrá ahora un receso para ajustar las piezas antes de su próximo compromiso el 28 de febrero. En conclusión, la era de Hugo Castillo se consolida con un equipo propositivo que no sabe lo que es perder en este 2026. Con estas acciones, la escuadra aurinegra se prepara para la segunda mitad del torneo, con la firme intención de mantenerse en los puestos de clasificación directa y pelear por el campeonato.

