Hunter Biden, hijo del presidente de EU, acude a tribunal por delitos fiscales

Hunter Biden, hijo del actual mandatario estadounidense Joe Biden, acudió la mañana de este miércoles 26 de julio, al tribunal en Delawere para una audiencia programada, donde se espera que se declare culpable por delitos fiscales y tenencia de armas como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.

Se dice que Maryellen Norekia, jueza federal nombrada por el expresidente Donald Trump, considerará la posibilidad de aceptar el acuerdo de culpabilidad, donde los fiscales recomendaron dos años de libertad para Hunter Biden, bajo palabra.

Sin embargo, no prevén que Hunter Biden sea sentenciado este mismo miércoles.

NEW: Hunter Biden — the “smartest guy” Joe Biden knows — has arrived at a Delaware courthouse ahead of an expected guilty plea to multiple federal crimes pic.twitter.com/VS50QRc9lE

— RNC Research (@RNCResearch) July 26, 2023