Huracán “Bárbara” se convierte en el primero de la temporada muy cerca de Jalisco

El huracán “Bárbara” se convirtió oficialmente en el primer ciclón de la temporada de huracanes en el Pacífico Oriental, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) la mañana de este lunes 9 de junio.

En su último informe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que “Bárbara”, de categoría 1, se localizaba a 300 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, en Jalisco y a 305 km. al suroeste de Manzanillo, Colima.

Hurricane #Barbara Advisory 6: Barbara Becomes the First Hurricane of the East Pacific Hurricane Season. https://t.co/Oy8uoeRKme

— NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 9, 2025