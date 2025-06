Huracán “Erick” sube a categoría 2 y se intensifica rápidamente; Aquí se ubica

El huracán “Erick” continúa fortaleciéndose en el Pacífico y ya alcanzó la categoría 2 poco antes de las 12:00 horas de hoy miércoles 18 de junio, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el pronóstico, se espera una rápida intensificación en las próximas horas, por lo que “Erick” podría acercarse a las costas de México como un huracán mayor, es decir, de categoría 3 o superior.

#Erick continues to strengthen and is now a category 2 hurricane. Continued rapid intensification is expected today, and Erick is forecast to approach the coast of Mexico as a major hurricane.

— NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 18, 2025