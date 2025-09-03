Primeras lluvias del huracán Lorena azotan Los Cabos y La Paz

La madrugada de este miércoles 3 de septiembre, el huracán “Lorena” comenzó a generar fuertes lluvias en Los Cabos y La Paz. El fenómeno provocó corridas de arroyos y la interrupción de varias vialidades.

Lluvias y pronóstico de intensificación

Julio César Villarreal Trasviña, director local de la Conagua en Baja California Sur, informó que se han registrado acumulados de entre 75 y 150 milímetros en la zona sur del estado. Para el norte se esperan precipitaciones de 50 a 75 mm a lo largo del día.

“Se espera una intensificación a huracán categoría 2 alrededor de la medianoche del 4 de septiembre. Estaría ubicado a 190 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro. De acuerdo con los pronósticos, tocaría tierra en el municipio de Mulegé, hacia el mediodía del viernes”, explicó Villarreal Trasviña.

La Conagua mantiene la previsión de entre 150 y 250 mm de lluvia para Los Cabos y La Paz, y de 250 a 350 mm para Loreto, Comondú y Mulegé entre el 2 y el 6 de septiembre.

Lee más: Impactantes crecidas de arroyos en Los Cabos

Carreteras con afectaciones

El titular de la SICT en Baja California Sur, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, confirmó daños en caminos y carreteras de Los Cabos.

“Estamos recorriendo la zona de San José del Cabo, en La Joya, donde hay derrumbes. Esperamos que disminuya la lluvia para meter maquinaria y liberar el paso. En el vado de El Zacatal el tránsito está interrumpido por la corriente. En El Tezal, cerca de Costco, el agua arrastra arena; aunque aún no está obstruido, se limpiará en cuanto el clima lo permita”, indicó.

Medidas de prevención

Ante el riesgo por el huracán, el gobernador Víctor Castro Cosío anunció la suspensión de clases y actividades educativas en todo el estado. También informó que las casetas de CAPUFE en Los Cabos permanecen abiertas desde las 8:00 de la mañana para agilizar la circulación.

El mandatario pidió a la ciudadanía no exponerse innecesariamente y evitar compras de pánico, sobre todo de combustible. Subrayó que las autoridades mantienen recorridos y labores de prevención en todo el estado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento