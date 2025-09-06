Huracán Lorena y remantes, causan cierre de vialidades en La Paz

Las intensas precipitaciones provocadas por el Huracán Lorena y sus remanentes en Baja California Sur obligaron este viernes al cierre parcial de importantes vialidades en la ciudad de La Paz, informó la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal.

Autoridades locales confirmaron que, por trabajos de Desazolve, el Bulevar Constituyentes de 1975 quedó como Avenida cerrada en el tramo comprendido entre Juan de Dios Angulo y la calle Ballena.

Asimismo, se precisó que un carril del mismo bulevar permanecerá restringido desde Walmart hasta la calle Delfines, lo que ha generado complicaciones para automovilistas y transporte público durante las horas de mayor circulación.

La Dirección de Tránsito recomendó a los ciudadanos extremar precauciones, utilizar rutas alternas y mantener la paciencia ante las demoras ocasionadas por el cierre preventivo.

El Huracán Lorena, que dejó lluvias constantes en la región durante las últimas horas, ocasionó acumulaciones de agua y obstrucciones en la red pluvial, lo que hizo necesarios los trabajos de limpieza y Desazolve.