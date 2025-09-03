Huracán Lorena provoca suspensión total de clases en Sonora

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora informó que se determinó la suspensión de clases en los 72 municipios del estado como respuesta a los efectos del Huracán Lorena. La medida inició el 3 de septiembre en el turno vespertino y desde el día siguiente abarcó tanto el matutino como el vespertino.

La dependencia estatal explicó que esta decisión se tomó debido a los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los cuales anticipan acumulaciones superiores a los 80 milímetros de lluvias en distintas regiones del territorio. Las previsiones indican que el fin de semana será cuando se registren las precipitaciones más fuertes.

Durante la madrugada del 3 de septiembre, la capital de Sonora fue impactada por una tormenta severa, alcanzando registros de hasta 88 milímetros de lluvias, lo que reforzó la determinación de suspender las actividades escolares.

La Protección Civil estatal señaló que, además de los riesgos asociados a las precipitaciones, se prevén oleaje y vientos de intensidad considerable, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes habitan en zonas costeras o viviendas de estructura frágil.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades habilitaron albergues temporales para resguardar a la población en riesgo, en especial a las familias que habitan en comunidades rurales y áreas de playa, donde el acceso y la seguridad podrían verse comprometidos.

El fenómeno meteorológico, clasificado como ciclón tropical, continuará influyendo en la región, por lo que se mantiene la recomendación de limitar traslados innecesarios y seguir de cerca los comunicados oficiales.

La SEC subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de los estudiantes, maestros y personal educativo, y que el regreso a las actividades dependerá de la evolución del Huracán Lorena y de las condiciones climatológicas en los próximos días.

El gobierno estatal reiteró que la coordinación entre dependencias será clave para mitigar los efectos del Huracán Lorena, y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales para evitar la propagación de rumores o información no confirmada.