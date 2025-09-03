Huracán Lorena provoca colapso de viviendas en Vista Hermosa y Colinas Plus

Tras los efectos del huracán Lorena en la zona, los cuerpos de emergencia se desplegaron para atender incidentes en distintos puntos del municipio. En al menos dos viviendas colapsaron muros de contención, lo que obligó a los bomberos de San José del Cabo a evacuar a varias familias.

En entrevista, Omar Barreras Núñez, comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, informó que durante las primeras horas de este miércoles 3 de septiembre se realizaron múltiples rescates y apoyos.

“En el transcurso de estas primeras horas de lo que es la afectación del huracán Lorena hemos tenido lo que es bastantes servicios, rescate y asistencia de personas atascadas en los arroyos, rescates de personas atrapadas en los arroyos y derrumbes de bardas, hubo afectaciones a las viviendas, tuvimos rescates dentro de las estructuras, una familia completa en Colinas Plus y esto nos ha llevado a diferentes situaciones que ha atendido el Departamento de Bomberos de San José del Cabo a instrucciones del consejo municipal de Protección Civil”, expresó Barreras Núñez.

El comandante precisó que los derrumbes ocurrieron en muros de contención en las colonias Vista Hermosa y Colinas Plus. En esta última fue necesaria la evacuación de una familia.

Sobre el número de viviendas dañadas, aclaró que aún no existe un conteo preliminar. Sin embargo, los reportes hasta el momento se limitan a daños materiales.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que evite salir de sus viviendas si no es necesario y se mantenga atenta a la información oficial sobre las afectaciones que este fenómeno hidrometeorológico continúa generando en el municipio.

