Huracán Lorena EN VIVO: sigue su trayectoria rumbo a Baja California Sur

El huracán Lorena, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se mantiene esta mañana al sur de la península de Baja California Sur, intensificando lluvias, vientos y oleaje en la región del Pacífico mexicano.

Según el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido a las 09:00 horas (tiempo del centro), Lorena se ubicaba a 185 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 285 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro. Se desplaza hacia el noroeste a 26 km/h, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de hasta 160 km/h.

Situación actual del huracán Lorena

El sistema mantiene su fuerza como huracán categoría 1 con tendencia a intensificarse en las próximas horas. Sus características principales son:

Categoría: 1

Vientos máximos: 130 km/h sostenidos y rachas de 160 km/h

Desplazamiento: Noroeste a 26 km/h

Presión central: 988 hPa

Distancia: 185 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas LEER MÁS: Arroyos de La Paz hoy: cierres y pasos con precaución por lluvias del huracán Lorena



Lluvias y efectos previstos

Las bandas nubosas de Lorena provocarán condiciones adversas en varias entidades del noroeste y occidente del país. El pronóstico señala:

Lluvias intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste) y Sinaloa.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, encharcamientos y el incremento en niveles de ríos y arroyos, además de reducción en la visibilidad en tramos carreteros.

Vientos y oleaje

El huracán también genera condiciones marítimas peligrosas en costas del Pacífico. Se prevé:

Rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur.

Oleaje de 4.5 a 5.5 metros en el sur de la península.

Oleaje de 2 a 3 metros en Baja California, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. LEER MÁS: Extienden suspensión de clases en Baja California Sur por el huracán Lorena



Trayectoria EN VIVO del huracán Lorena

El SMN pronostica que Lorena podría intensificarse a categoría 2 la tarde de este miércoles al acercarse a Cabo San Lázaro. Posteriormente, se espera un debilitamiento gradual.

03 sep, 18:00 h – Huracán Cat. 2, 160 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.

04 sep, 06:00 h – Huracán Cat. 1, 150 km al oeste de Cabo San Lázaro.

05 sep, 06:00 h – Tormenta tropical, 50 km al suroeste de Punta Abreojos.

06 sep, 06:00 h – Tormenta tropical, 40 km al norte de Bahía San Juan Bautista, BC.

07 sep, 06:00 h – Ciclón post-tropical, 215 km al este-noreste de Puerto Libertad, Sonora.

Zonas de vigilancia y prevención

Con este aviso, el SMN modificó las zonas bajo vigilancia por efectos del huracán:

Zona de prevención por tormenta tropical : de Santa Fe a Punta Abreojos, BCS .

Zona de vigilancia por tormenta tropical: de Cabo San Lucas a Santa Fe y de Punta Abreojos a Punta Eugenia, BCS.

Recomendaciones

Protección Civil pidió a la población extremar precauciones y mantenerse atenta a los comunicados oficiales. Entre las medidas principales se recomienda:

Evitar salir durante las lluvias intensas.

No intentar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

Mantenerse informada a través de los reportes oficiales del SMN y autoridades locales.