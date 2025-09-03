Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 3 de Septiembre, 2025
HomeBCSHuracán Lorena EN VIVO: sigue su trayectoria rumbo a Baja California Sur
BCS

Huracán Lorena EN VIVO: sigue su trayectoria rumbo a Baja California Sur

El huracán Lorena se desplaza al noroeste; autoridades mantienen zonas de vigilancia en Baja California Sur y llaman a extremar precauciones.
Andrea Villarreal
3 septiembre, 2025
0
243
Huracán Lorena EN VIVO: sigue su trayectoria rumbo a Baja California Sur

Foto: SMN

El huracán Lorena, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se mantiene esta mañana al sur de la península de Baja California Sur, intensificando lluvias, vientos y oleaje en la región del Pacífico mexicano.

Según el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido a las 09:00 horas (tiempo del centro), Lorena se ubicaba a 185 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 285 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro. Se desplaza hacia el noroeste a 26 km/h, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de hasta 160 km/h.

Situación actual del huracán Lorena

El sistema mantiene su fuerza como huracán categoría 1 con tendencia a intensificarse en las próximas horas. Sus características principales son:

Lluvias y efectos previstos

Las bandas nubosas de Lorena provocarán condiciones adversas en varias entidades del noroeste y occidente del país. El pronóstico señala:

  • Lluvias intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste) y Sinaloa.

  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, encharcamientos y el incremento en niveles de ríos y arroyos, además de reducción en la visibilidad en tramos carreteros.

Vientos y oleaje

El huracán también genera condiciones marítimas peligrosas en costas del Pacífico. Se prevé:

Trayectoria EN VIVO del huracán Lorena

El SMN pronostica que Lorena podría intensificarse a categoría 2 la tarde de este miércoles al acercarse a Cabo San Lázaro. Posteriormente, se espera un debilitamiento gradual.

  • 03 sep, 18:00 h – Huracán Cat. 2, 160 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.

  • 04 sep, 06:00 h – Huracán Cat. 1, 150 km al oeste de Cabo San Lázaro.

  • 05 sep, 06:00 h – Tormenta tropical, 50 km al suroeste de Punta Abreojos.

  • 06 sep, 06:00 h – Tormenta tropical, 40 km al norte de Bahía San Juan Bautista, BC.

  • 07 sep, 06:00 h – Ciclón post-tropical, 215 km al este-noreste de Puerto Libertad, Sonora.

Huracán Lorena EN VIVO: sigue su trayectoria rumbo a Baja California Sur

Foto: SMN

Zonas de vigilancia y prevención

Con este aviso, el SMN modificó las zonas bajo vigilancia por efectos del huracán:

  • Zona de prevención por tormenta tropical: de Santa Fe a Punta Abreojos, BCS.

  • Zona de vigilancia por tormenta tropical: de Cabo San Lucas a Santa Fe y de Punta Abreojos a Punta Eugenia, BCS.

Recomendaciones

Protección Civil pidió a la población extremar precauciones y mantenerse atenta a los comunicados oficiales. Entre las medidas principales se recomienda:

  • Evitar salir durante las lluvias intensas.

  • No intentar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

  • Mantenerse informada a través de los reportes oficiales del SMN y autoridades locales.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasClimaServicio Meteorológico NacionalTemporada de huracanes 2025
Articulo anterior

Primeras lluvias del huracán Lorena azotan Los Cabos y La Paz

Siguiente articulo

Huracán Lorena en La Paz: ¿Habrá tandeo de agua y recolección de ...