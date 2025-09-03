Lorena evoluciona a huracán; provoca fuertes lluvias en La Paz y Los Cabos

El huracán Lorena se fortaleció a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este miércoles 3 de septiembre de 2025. El sistema ya provoca lluvias intensas en La Paz y Los Cabos, donde se han registrado acumulados superiores a los 70 milímetros en pocas horas, según reportes de MetMEX.

¿Dónde está el huracán Lorena?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), a las 5:00 a.m. hora local el centro del ciclón se ubicaba a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos de 120 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.

Lluvias y acumulados en BCS

Las bandas nubosas comenzaron a dejar lluvias desde la madrugada en San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Paz.

Algunos registros hasta las 3:30 a.m.:

Punta Cardón: 77.5 mm

Palmilla, SJD: 73.7 mm

Faro de Cortéz, SJD: 72.7 mm

Casas Viejas San Bartolo, LPZ: 49 mm

Villa Paloma, CSL: 37.5 mm

El Sargento, LPZ: 8.3 mm

El 98% de la lluvia acumulada en Los Cabos se concentró en apenas dos horas, lo que refleja la intensidad de las bandas nubosas.

Pronóstico para los próximos días

El huracán seguirá paralelo a las costas de Baja California Sur con estos efectos:

Miércoles 3: lluvias fuertes a intensas en La Paz y Los Cabos , ráfagas de 40–70 km/h y oleaje de 2–4 metros.

Jueves 4: lluvias torrenciales en Comondú y Loreto , con riesgo de inundaciones repentinas.

Viernes 5: lluvias fuertes en Mulegé , acompañadas de oleaje elevado.



Recomendaciones de protección civil

Las autoridades llaman a la población a:

No cruzar arroyos ni calles inundadas.

Evitar playas por oleaje elevado y corrientes de resaca .

Asegurar techos y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Mantenerse atentos a la evolución del sistema en fuentes oficiales.

El huracán Lorena mantendrá condiciones adversas en todo Baja California Sur hasta el fin de semana, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas de montaña.