Huracán Lorena seguirá debilitándose; pero dejará lluvias críticas en BCS jueves y viernes

El huracán Lorena continúa perdiendo fuerza en el Pacífico, aunque sus efectos todavía se harán sentir con fuerza en Baja California Sur durante las próximas 48 horas. Así lo informó esta mañana el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil.

“Ya ha estado perdiendo fuerza el sistema. Bien decíamos ayer que no iba a ser tan relevante por cuestión de viento y ahorita sí vemos todavía parte de la nubosidad llegando a Los Cabos. El sistema sigue conectado con la zona de convergencia, lo que está generando un flujo constante de humedad hacia el sur de Baja California Sur”, señaló el funcionario.

Lluvias, el principal riesgo

De acuerdo con el SMN, el fenómeno se mueve más lentamente de lo previsto, lo que alarga su interacción con aguas más frías y con la corriente de vientos máximos en altura. Esto provoca que la nubosidad viaje en oleadas desde el centro del ciclón hacia Baja California Sur y Sonora, generando precipitaciones continuas.

“Los mayores acumulados en Baja California Sur se esperan hoy jueves y mañana viernes, con lluvias intensas a torrenciales. A partir del sábado la mayor afectación se trasladará a Sonora, mientras que en Baja California Sur las condiciones deberán mejorar gradualmente”, explicó Vázquez Romaña.

Según el pronóstico actualizado, las lluvias podrían acumular entre 250 y 350 milímetros en la media península del 4 al 6 de septiembre, lo que representa un riesgo alto de inundaciones, deslaves y crecida de arroyos. Aunque las lluvias de mayor intensidad se registrarán en los municipios del norte, todavía se esperan lluvias en La Paz y Los Cabos hoy y mañana.

Vientos más contenidos

Respecto al viento, el coordinador del SMN aclaró que aunque Lorena mantiene vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de 160 km/h, la mayor parte de la fuerza se concentra en el mar.

“Los vientos con fuerza de tormenta tropical estarán más que nada sobre aguas abiertas. Sí habrá rachas intensas en la costa, pero no esperamos vientos sostenidos de esa magnitud en tierra. La principal afectación seguirá siendo la lluvia”, puntualizó.

El sistema seguirá debilitándose y se espera que toque tierra como tormenta tropical o ciclón post-tropical la mañana del sábado. Con este escenario, Protección Civil llamó a la población de Baja California Sur a no bajar la guardia y mantenerse atenta a los avisos oficiales.