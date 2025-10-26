Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 26 de Octubre, 2025
Internacional

Huracán Melissa alcanza categoría 4 y se fortalece mientras avanza hacia Jamaica

Las autoridades mantienen alertas para Jamaica, Haití, República Dominicana y Cuba oriental, ante posibles lluvias intensas y vientos destructivos
Brenda Ireri Yáñez
26 octubre, 2025
Huracán Melissa

AFP

El huracán Melissa alcanzó la categoría 4 de la escala Saffir–Simpson este domingo, informó el National Hurricane Center (NHC). Sus vientos máximos sostenidos ya rondan los 220 kilómetros por hora. 

El sistema se encuentra ubicado en el mar Caribe y se mueve muy lentamente hacia el noroeste u oeste-noroeste, lo que agrava los riesgos por duración de efectos adversos.

Se espera que el centro del huracán toque Jamaica entre el lunes por la noche y el martes por la mañana, según los pronósticos del NHC. El fenómeno ya dejó 4 personas sin vida y 15 heridas en Haití, cuando aún era tormenta tropical.

Zonas bajo amenaza y peligros clave

  • La isla de Jamaica está bajo alerta máxima: el huracán podría causar lluvias de entre 750 mm y más de 1000 mm (30-40 pulgadas) en algunas zonas, lo que conlleva riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos.

  • La República Dominicana y Haití también enfrentan peligro significativo, especialmente por la lentitud del sistema, que permite acumulaciones de lluvia prolongada.
  • Las provincias orientales de Cuba están bajo observación, con posible impacto en el sureste de la isla hacia finales de semana.

Vigilancia y recomendaciones para México

Aunque México aún no está bajo aviso inmediato por Melissa, las costas del Atlántico y del Caribe mexicano deben mantenerse alertas y preparadas ante posibles efectos secundarios, como oleaje elevado o lluvias asociadas.


Se recomienda:

  • Mantenerse informado a través de organismos oficiales como Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
  • Verificar rutas de evacuación en zonas costeras y revisar el funcionamiento de los refugios locales.
  • Asegurar viviendas, objetos que puedan volar, y tener preparados suministros básicos (agua, alimentos, linternas).
  • Evitar actividades en playas o mar abierto ante riesgo de oleaje elevado y corrientes peligrosas.

Importancia de la intensificación rápida

Melissa pasó de tormenta tropical a huracán mayor en un corto periodo, lo que se conoce como “intensificación rápida”. Esta evolución le da al sistema una mayor capacidad destructiva y menor margen de preparación para las áreas bajo su paso.

El que se mueva lentamente agrava la situación: permanecer sobre una zona más tiempo implica más lluvia, impacto prolongado y mayores daños de infraestructura.

