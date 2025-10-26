Huracán Melissa alcanza categoría 4 y se fortalece mientras avanza hacia Jamaica

El huracán Melissa alcanzó la categoría 4 de la escala Saffir–Simpson este domingo, informó el National Hurricane Center (NHC). Sus vientos máximos sostenidos ya rondan los 220 kilómetros por hora.

El sistema se encuentra ubicado en el mar Caribe y se mueve muy lentamente hacia el noroeste u oeste-noroeste, lo que agrava los riesgos por duración de efectos adversos.

Se espera que el centro del huracán toque Jamaica entre el lunes por la noche y el martes por la mañana, según los pronósticos del NHC. El fenómeno ya dejó 4 personas sin vida y 15 heridas en Haití, cuando aún era tormenta tropical.

Zonas bajo amenaza y peligros clave

La isla de Jamaica está bajo alerta máxima: el huracán podría causar lluvias de entre 750 mm y más de 1000 mm (30-40 pulgadas) en algunas zonas, lo que conlleva riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos .

La República Dominicana y Haití también enfrentan peligro significativo, especialmente por la lentitud del sistema, que permite acumulaciones de lluvia prolongada.

y también enfrentan peligro significativo, especialmente por la lentitud del sistema, que permite acumulaciones de lluvia prolongada. Las provincias orientales de Cuba están bajo observación, con posible impacto en el sureste de la isla hacia finales de semana.

Vigilancia y recomendaciones para México

Aunque México aún no está bajo aviso inmediato por Melissa, las costas del Atlántico y del Caribe mexicano deben mantenerse alertas y preparadas ante posibles efectos secundarios, como oleaje elevado o lluvias asociadas.



Se recomienda:

Mantenerse informado a través de organismos oficiales como Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Verificar rutas de evacuación en zonas costeras y revisar el funcionamiento de los refugios locales.

Asegurar viviendas, objetos que puedan volar, y tener preparados suministros básicos (agua, alimentos, linternas).

Evitar actividades en playas o mar abierto ante riesgo de oleaje elevado y corrientes peligrosas.

Importancia de la intensificación rápida

Melissa pasó de tormenta tropical a huracán mayor en un corto periodo, lo que se conoce como “intensificación rápida”. Esta evolución le da al sistema una mayor capacidad destructiva y menor margen de preparación para las áreas bajo su paso.

El que se mueva lentamente agrava la situación: permanecer sobre una zona más tiempo implica más lluvia, impacto prolongado y mayores daños de infraestructura.