Huracán Melissa alcanza categoría 4 y se fortalece mientras avanza hacia Jamaica
El huracán Melissa alcanzó la categoría 4 de la escala Saffir–Simpson este domingo, informó el National Hurricane Center (NHC). Sus vientos máximos sostenidos ya rondan los 220 kilómetros por hora.
El sistema se encuentra ubicado en el mar Caribe y se mueve muy lentamente hacia el noroeste u oeste-noroeste, lo que agrava los riesgos por duración de efectos adversos.
Se espera que el centro del huracán toque Jamaica entre el lunes por la noche y el martes por la mañana, según los pronósticos del NHC. El fenómeno ya dejó 4 personas sin vida y 15 heridas en Haití, cuando aún era tormenta tropical.
Zonas bajo amenaza y peligros clave
-
La isla de Jamaica está bajo alerta máxima: el huracán podría causar lluvias de entre 750 mm y más de 1000 mm (30-40 pulgadas) en algunas zonas, lo que conlleva riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos.
- La República Dominicana y Haití también enfrentan peligro significativo, especialmente por la lentitud del sistema, que permite acumulaciones de lluvia prolongada.
- Las provincias orientales de Cuba están bajo observación, con posible impacto en el sureste de la isla hacia finales de semana.
Vigilancia y recomendaciones para México
Aunque México aún no está bajo aviso inmediato por Melissa, las costas del Atlántico y del Caribe mexicano deben mantenerse alertas y preparadas ante posibles efectos secundarios, como oleaje elevado o lluvias asociadas.
Se recomienda:
- Mantenerse informado a través de organismos oficiales como Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
- Verificar rutas de evacuación en zonas costeras y revisar el funcionamiento de los refugios locales.
- Asegurar viviendas, objetos que puedan volar, y tener preparados suministros básicos (agua, alimentos, linternas).
- Evitar actividades en playas o mar abierto ante riesgo de oleaje elevado y corrientes peligrosas.
Importancia de la intensificación rápida
Melissa pasó de tormenta tropical a huracán mayor en un corto periodo, lo que se conoce como “intensificación rápida”. Esta evolución le da al sistema una mayor capacidad destructiva y menor margen de preparación para las áreas bajo su paso.
El que se mueva lentamente agrava la situación: permanecer sobre una zona más tiempo implica más lluvia, impacto prolongado y mayores daños de infraestructura.
