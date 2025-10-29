El poderoso huracán Melissa suma 30 muertos en el Caribe; hoy se dirige a Bahamas | Trayectoria EN VIVO

El gigantesco huracán Melissa suma un total de 30 muertos a su paso por Haití, Jamaica, Panamá y República Dominicana y se espera que la noche de este miércoles golpee Bahamas.

Melissa ocasionó este miércoles “daños cuantiosos” en Cuba, como parte de una devastadora trayectoria en la que azotó Jamaica como la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años.

El Huracán Melissa azotó el martes la isla de Jamaica con la fuerza de un huracán de máxima categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Y en la madrugada del miércoles volvió a tocar tierra en Santiago de Cuba, el este de la isla.

Ahora, El Huracán Melissa, ya de categoría 2, se ubicaba a 175 kilómetros del centro de las Bahamas, a donde se espera que arribe por la noche de este miércoles, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés).

Por el momento el mayor precio en vidas lo ha pagado Haití, que reportó este miércoles otros 20 muertos, lo que eleva a 23 el total en el país. Además tres personas murieron en Jamaica antes de la llegada del huracán, tres en Panamá y una en República Dominicana.

Trayectoria en vivo del Huracán Melissa

Si quieres seguir la trayectoria EN VIVO del Huracán Melissa rumbo a las islas de las Bahamas te dejamos a continuación una transmisión de seguimiento en tiempo real que realiza el sitio meteorológico Windy.

Huracán Melissa desbancó al histórico Katrina

La fuerza del Huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5, superó la de algunos huracanes que han sido historicos, tal es el caso de Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Los científicos afirman que la potencia que este 2025 alcanzó el Huracán Melissa va de la mano conel cambio climático que ha causado el ser humano.

El meteorólogo Kerry Emanuel explicó a la agecia de noticias AFP que el calentamiento global está provocando que más tormentas se intensifiquen rápidamente, como ocurrió con el Huracán Melissa, lo que eleva el riesgo de lluvias extremas.