EN VIVO: NOAA alerta daños catastróficos en países del Caribe por Huracán Melissa, categoría 4

El Huracán Melissa, que hasta la tarde de este domingo es categoría 4, dejará daños catastróficos en los países del Caribe, ha alertado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA).

En su comunicado emitido a las 5:00 pm de este domingo el NOAA ha señalado que el Huracán Melissa, de categoría 4, se dirige hacia el Caribe con una fuerte combinación de vientos potencialmente devastadores, fuertes lluvias e intensas marejadas ciclónicas.

Por lo anteriro, el NOAA pide a las autoridades de Jamaica, Haití, República Dominicana, Cuba, Bahamas. Las Turcas y Caicos que apresuren inmediatamente sus preparativos y evacuar la población en riesgo ante la inminente llegada de la fuerte tormenta.

Jamaica es la primera nación en el camino directo de este poderoso fenómeno meteorológico, obligando al NOAA a urgir a su población a “buscar refugio ahora“. Se anticipa que las fuertes lluvias y los vientos dañinos comiencen esta noche de domingo 26 de octubre y continúen hasta el lunes, provocando inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra que ponen en riesgo la vida.

Los vientos potencialmente devastadores se esperan para la noche del lunes y la mañana del martes, con daños infraestructurales extensos, además de cortes de energía y comunicaciones de larga duración, que llevarán al aislamiento de comunidades.

La trayectoria del huracán Melissa proyecta consecuencias graves para las islas de La Española. Específicamente, Haití y la República Dominicana enfrentarán inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y que amenazan la vida a través del suroeste de Haití y las porciones del sur de la República Dominicana hasta mediados de la semana. En Haití, la situación es especialmente preocupante, pues se prevén daños infraestructurales extensos y el probable aislamiento de comunidades.

Aunque los vientos han disminuido temporalmente en la península de Tiburón, el NOAA advierte que es altamente probable que las condiciones empeoren y aumenten nuevamente a través de gran parte del oeste de Haití para el martes.

Tanto en Haití como en la República Dominicana, la prioridad es mitigar los riesgos asociados a los deslizamientos de tierra masivos que pueden presentarse en las zonas montañosas.

El este de Cuba también se encuentra bajo una grave amenaza y debe apresurar los preparativos hasta su finalización. El NOAA prevé una marejada ciclónica que amenaza la vida a lo largo de las porciones de la costa sur del este de Cuba a partir de las primeras horas y durante la noche del martes. También se esperan vientos dañinos y fuertes lluvias que provocarán inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente catastróficos a partir de este lunes.

Mirando hacia el norte, el Sureste de las Bahamas y las Turcas y Caicos deben monitorear a Melissa de cerca. Existe un riesgo creciente de sufrir una marejada ciclónica significativa, además de vientos dañinos y fuertes lluvias para el martes y miércoles.

El NOAA indicó que es probable que se requieran nuevas vigilancias para estas islas a primera hora de este lunes, conforme se consolide la ruta del huracán Melissa.