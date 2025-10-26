Huracán Melissa impactará con intensidad en el Caribe

El Huracán Melissa continúa fortaleciéndose sobre el Caribe, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitido a las 6:00 pm del sábado 25 de octubre de 2025. La tormenta, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, se desplaza lentamente hacia el oeste y se prevé que toque tierra en Jamaica a inicios de la próxima semana.

Los meteorólogos del NHC advirtieron que el Huracán Melissa se convertirá en un huracán mayor en las próximas horas, lo que aumentará el riesgo de lluvias torrenciales, vientos intensos y marejadas peligrosas en gran parte del Caribe occidental. La trayectoria actual también indica una posible aproximación al oriente de Cuba a mediados de la semana.

De acuerdo con la advertencia intermedia número 18A, el ojo del Huracán Melissa se ubicaba la tarde del sábado a 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y a 420 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe, Haití. El fenómeno mantiene un lento desplazamiento de 6 kilómetros por hora, generando preocupación por el prolongado impacto que podría tener sobre las islas del área.

Autoridades de Jamaica mantienen un aviso de huracán en vigor, mientras que Haití y Cuba permanecen bajo vigilancia ante la posibilidad de condiciones ciclónicas durante los próximos días. Las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín podrían registrar afectaciones significativas conforme avance el sistema.

El Huracán Melissa traerá acumulaciones de lluvias de entre 15 y 30 pulgadas en partes del sur de La Española y Jamaica, con máximos de hasta 40 pulgadas, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos. En el oriente de Cuba, se esperan entre 6 y 12 pulgadas, con picos de hasta 18 pulgadas en zonas montañosas.

El NHC advirtió que las marejadas asociadas al Huracán Melissa podrían generar un oleaje de entre 9 y 13 pies sobre el nivel del mar, especialmente en la costa sur de Jamaica, acompañado de vientos destructivos que amenazarán la seguridad de las comunidades costeras.

Los efectos del Huracán Melissa también alcanzarán a la República Dominicana y otras islas del Caribe central, incluyendo las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, donde se prevé un aumento significativo del oleaje y condiciones marítimas peligrosas.