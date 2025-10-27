SRE llama a connacionales en Jamaica a extremar precauciones ante llegada de huracán Melissa

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) convocó este domingo a los mexicanos que residen en Jamaica a mantenerse en alerta y a seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades locales ante la proximidad del huracán Melissa.

Melissa ha sido clasificado ya como huracán de categoría 4, con vientos sostenidos que podrían alcanzar los 220 km/h y lluvias acumuladas que en algunos puntos de Jamaica podrían superar los 1 000 milímetros. Este nivel de intensidad coloca al fenómeno en territorio de “daños catastróficos”.

Aun cuando México no se encuentra dentro de su trayectoria directa, la SRE reforzó el comunicado consignando al menos un número de atención disponible para los connacionales en Kingston: +1 (876) 832-8711.

El contexto meteorológico revela que la tormenta ha avanzado lentamente sobre el mar Caribe, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos e inundaciones prolongadas en zonas montañosas como Jamaica y la península de La Española.

Desde la revisión de patrones anteriores, se sabe que huracanes de magnitud similar han ocasionado cortes de agua masivos, evacuaciones y graves daños a infraestructura crítica incluso sin tocar tierra. Ante ello, aunque México “descarta por el momento afectaciones directas” a su territorio, según el comunicado oficial, no se exime de mantener vigilancia ante posibles efectos secundarios como mar de fondo o lluvias remanentes.

Las autoridades mexicanas insisten en la importancia de mantenerse alertas y preparados, aunque descartan por el momento afectaciones en su territorio.