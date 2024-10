Huracán Milton alcanza categoría 5: Amenaza la Península de Yucatán

El huracán Milton se intensificó rápidamente a categoría 5, el nivel más alto en la escala de Saffir-Simpson, mientras avanza por el Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Lleva vientos sostenidos que superan los 250 kilómetros por hora, el ciclón se mueve hacia el este-sureste a una velocidad de 13 kilómetros por hora, según datos recogidos por un avión cazahuracanes.

En este momento, Milton se localiza a 190 kilómetros al oeste-noroeste de Celestún y a 240 kilómetros al oeste de Progreso, ambos en el estado de Yucatán.

También está a 1,195 kilómetros al oeste-suroeste de Tampa, Florida, hacia donde se dirige.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que Milton pase cerca o justo al norte de la Península de Yucatán entre lunes y martes, antes de cruzar el este del Golfo de México y aproximarse a la costa oeste de Florida para el miércoles.

10:55 CDT Monday Update: Milton rapidly intensifies into a category 5 hurricane. Data from a @53rdWRS hurricane hunter aircraft indicate that the maximum sustained winds have increased to 160 mph (250 km/h) with higher gusts. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/mOxuvGdtu5

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2024