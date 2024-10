Huracán “Milton” se debilita a categoría 3, pero mantiene su amenaza

El huracán “Milton” continúa debilitándose y ha bajado a categoría 3 a unas cuantas horas de que, según el pronóstico, toque tierra en el estado de Florida, Estados Unidos.

Según información preliminar, este poderoso ciclón tiene vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, ubicándose a 160 km de Florida, según el último reporte de este miércoles.

Deborah Martorell, meteoróloga de Estados Unidos, advirtió que pese a la reducción en su intensidad, las bandas externas del huracán están provocando tornados en varios condados del centro y sur de Florida, generando gran preocupación en las autoridades y la población local.

Hasta el momento se han emitido 53 avisos de tornados, lo que evidencia el peligro latente que persiste en la región. Los servicios de emergencia permanecen en alerta y recomiendan a los residentes seguir las indicaciones de seguridad, ya que los tornados y fuertes lluvias pueden causar daños importantes.

El huracán se prepara para tocar tierra en Tampa, Florida, entre las 11:00 p.m. y las 12:00 a.m. de hoy miércoles, en una zona costera altamente urbanizada que no ha sido golpeada directamente por un ciclón en más de 100 años.

Esta histórica región, que ha estado mayormente fuera del impacto directo de grandes tormentas, enfrenta ahora la amenaza de fuertes vientos y marejadas ciclónicas.

4PM EDT #Milton Position Update: Tropical-storm-force winds and heavy rainfall spreading inland across the Florida peninsula. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for the latest pic.twitter.com/aXRGEW0ZsS

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2024