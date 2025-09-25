Huracán Narda mantiene alerta en costas mexicanas

El Huracán Narda, ahora como categoría 1, continúa generando condiciones adversas en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte de las 21:00 horas.

El fenómeno se localiza a 935 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 990 km al oeste-suroeste de Punta Pérula, desplazándose hacia el oeste a 17 km/h, con vientos sostenidos de 150 km/h y rachas de hasta 185 km/h, informó el SMN.

Se prevé que el Huracán Narda mantenga el oleaje elevado, con alturas de 2.5 a 3.5 metros, así como marejada en las zonas costeras mencionadas, mientras se generan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en Jalisco y fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Colima y Michoacán.

El SMN recomendó extremar precauciones a la población, especialmente a quienes habitan cerca de la costa, debido a los vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y el riesgo de inundaciones derivadas del oleaje y la marejada.