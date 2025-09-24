Huracán Narda se mantiene como categoría 2 al sur de Baja California Sur

El Huracán Narda se mantiene como un ciclón de Categoría 2 bien al sur de Baja California Sur, de acuerdo con el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC). El sistema se localizó a aproximadamente 845 kilómetros del extremo sur del estado, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h.

Según el NHC, el Huracán Narda se mueve hacia el oeste a 20 km/h y se espera que este desplazamiento continúe durante los próximos días. Se prevé un ligero fortalecimiento durante la noche, seguido de un debilitamiento gradual hacia el miércoles y jueves.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 30 kilómetros desde el centro del fenómeno, mientras que los de tormenta tropical abarcan hasta 150 kilómetros, generando condiciones de alerta para la navegación en la zona.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Huracán Narda provocará oleaje elevado y marejadas en las costas de Baja California Sur, aunque por el momento no hay vigilancias costeras activas. Se recomienda a la población mantener precaución ante posibles cambios en el comportamiento del ciclón.

Durante las próximas horas, se espera que Huracán Narda experimente fluctuaciones en su intensidad, con ráfagas superiores a los 155 km/h en el núcleo de la tormenta, lo que podría generar vientos peligrosos en áreas marítimas cercanas.

El fenómeno meteorológico mantiene una presión central mínima de 972 mb, lo que indica su solidez y capacidad de generar marejadas y oleaje significativo en la región. El NHC continúa monitoreando su trayectoria para emitir actualizaciones oportunas.

Los expertos señalan que el comportamiento del Huracán Narda requiere vigilancia constante, ya que cambios en la dirección o velocidad podrían afectar directamente a Baja California Sur, especialmente en zonas costeras vulnerables.

Se prevé que la actividad del Huracán Narda continúe al menos hasta el jueves, con un ligero debilitamiento esperado hacia el final del periodo, aunque persisten riesgos por vientos, oleaje y marejadas en la región.