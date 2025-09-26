Huracán Narda mantiene oleaje en Baja California Sur

El Huracán Narda continuó este viernes como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, desplazándose hacia el oeste-noroeste y alejándose gradualmente de costas nacionales. A pesar de su lejanía, el sistema mantuvo oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur (BCS), lo que generó advertencias para la población y la navegación marítima.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del Huracán Narda se ubicó a 1,485 kilómetros al oeste-suroeste de Cabos San Lucas, BCS, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 km/h. La presión mínima central se mantuvo en 979 hPa.

El pronóstico del SMN indicó que el ciclón no generará lluvias en el territorio nacional, aunque se esperan condiciones de marejada de entre 2 y 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur. Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones y atender indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

Se prevé que el Huracán Narda disminuya su intensidad en las próximas 48 horas, degradándose a tormenta tropical y posteriormente a sistema post-tropical. Para la medianoche del 28 de septiembre, el fenómeno se ubicaría a 1,535 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, BCS, con vientos de 110 km/h.

De acuerdo con el SMN, el sistema continuará desplazándose al noroeste, alejándose aún más de costas mexicanas y perdiendo fuerza gradualmente. Sin embargo, las recomendaciones de protección civil permanecerán vigentes hasta que las condiciones en el Pacífico se normalicen.