El Huracán Narda se aleja de costas mexicanas

El Huracán Narda se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y continuó alejándose de costas nacionales, informó el Servicio Meteorológico Nacional. A pesar de su lejanía, el fenómeno sigue generando oleaje elevado frente a la costa occidental de Baja California Sur.

A las 09:00 horas de este sábado, el centro del Huracán Narda se localizó aproximadamente a 1,655 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaron los 150 km/h, con rachas de hasta 185 km/h, y su presión mínima central fue de 979 hPa.

El pronóstico indicó que el sistema no generó lluvias en territorio nacional. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el oleaje podría oscilar entre 2 y 3 metros de altura en la región, por lo que se recomendó extremar precauciones a la población, en especial a la navegación marítima.

De acuerdo con los modelos de trayectoria, el Huracán Narda disminuirá gradualmente su fuerza y podría degradarse a tormenta tropical en las próximas horas. Para la tarde del 27 de septiembre se pronosticó que estaría a 1,495 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, BCS, todavía como categoría 1.

Durante el 28 de septiembre se espera que el sistema descienda a tormenta tropical con vientos de entre 110 y 140 km/h, manteniéndose mar adentro. Para el 29 de septiembre se anticipa que se convierta en ciclón post-tropical, alejándose aún más de las costas nacionales.

El fenómeno se desplazará sobre aguas abiertas del Pacífico durante los siguientes días, por lo que se prevé que continúe perdiendo intensidad hasta convertirse en remanentes post-tropicales para el 1 de octubre.

El reporte meteorológico señaló que, aunque el sistema se aleja, los efectos indirectos como vientos y marejadas seguirán siendo perceptibles en la región. Se reiteró la importancia de atender los avisos emitidos por las autoridades.

Finalmente, se recordó que septiembre es el mes de mayor actividad ciclónica en el Pacífico oriental y que, aunque el Huracán Narda no impactará de forma directa a México, se mantiene en vigilancia para prevenir riesgos en comunidades costeras de BCS.