Huracán Narda se degrada a tormenta tropical lejos de las costas mexicanas

El Huracán Narda se degradó a tormenta tropical este sábado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte de las 21:00 horas. Aunque el sistema se mantendrá lejos de costas mexicanas, generará oleaje de entre 2 y 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur (BCS).

De acuerdo con el SMN, el centro del Huracán Narda se localizará a 1,505 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, BCS, desplazándose hacia el nor-noroeste a 7 km/h. Los vientos sostenidos alcanzarán los 110 km/h con rachas de hasta 140 km/h, mientras que la presión mínima central será de 991 hPa.

El organismo explicó que no se prevén lluvias para el territorio nacional en las próximas horas. Sin embargo, pidió a la población costera extremar precauciones por oleaje elevado y marejadas, además de atender indicaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto.

Durante las próximas 24 horas, el sistema mantendrá su desplazamiento en el océano Pacífico, debilitándose gradualmente. Para la mañana del domingo, se convertirá nuevamente en tormenta tropical, con vientos sostenidos de 100 km/h y rachas de hasta 120 km/h, ubicándose a 1,465 km al suroeste de Punta Eugenia.

Por la tarde del domingo, el Huracán Narda continuará debilitándose hasta registrar vientos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h, manteniéndose como tormenta tropical y alejándose lentamente de territorio mexicano.

El lunes 29 de septiembre, el sistema se transformará en remanente post-tropical con vientos de 75 km/h, a 1,330 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, disminuyendo progresivamente su fuerza hasta el 1 de octubre.

El SMN reiteró que el principal efecto en México será el incremento en el oleaje, con alturas de hasta 3 metros en costas de BCS, lo que podría representar riesgos para la navegación y actividades pesqueras.