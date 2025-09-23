Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 23 de Septiembre, 2025
Nacional

TRAYECTORIA EN VIVO: “Narda” se ha convertido en huracán categoría 1: Estos estados se verán afectados

La tormenta tropical "Narda" ha avanzado a huracán categoría 1, se espera que afecte a varios estados al sur de la república con lluvias, vientos y oleajes fuertes
Demis Salina
23 septiembre, 2025
Zoom Earth

La tormenta tropical “Narda” se convertido en un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó este 23 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN CONAGUA).

Su centro se pudo localizar a 475 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sursuroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

Trayectoria del huracán “Narda” y los estados que se verán afectados

El Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA afirmó que los estados principalmente afectados serían Colima, Jalisco y Michoacán.

Se esperan lluvias muy fuertes para estos 3 estados de la república, de 50 a 75 mm, fuertes vientos de 40 a 60 km/h y un oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura.

Las lluvias podrían presentarse con granizo, descargas eléctricas y se espera que causen encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Así mismo, los vientos fuertes podrían provocar el derrumbamiento de árboles y anuncios publicitarios, incluso podrían dañar cableado.

