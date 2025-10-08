Huracán Priscilla activa alerta de EU a sus ciudadanos en Baja California

El Huracán Priscilla, que avanza por el Océano Pacífico Mexicano, llevó a la embajada de los Estados Unidos a emitir una alerta dirigida a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora, debido a las condiciones peligrosas que el fenómeno podría generar en las próximas horas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el Huracán Priscille podría intensificarse a categoría 3 durante la noche del martes, mientras continúa su trayectoria noroeste, paralela a la Península de Baja California. Las autoridades prevén que el sistema provoque lluvias intensas, vientos sostenidos y ráfagas violentas entre el miércoles y el fin de semana.

La advertencia indica que las condiciones marítimas seguirán siendo extremadamente peligrosas en mar abierto, con olas elevadas y fuerte marejada a lo largo de la costa del Pacífico. Fenómenos similares en años anteriores han provocado corrientes de retorno mortales y olas inesperadas que cobraron la vida de varios ciudadanos estadounidenses.

La embajada de los Estados Unidos pidió a los viajeros y residentes evitar ingresar al mar o caminar por playas durante el paso del Huracán Priscille, así como atender las indicaciones de Protección Civil y monitorear los reportes meteorológicos oficiales.

El comunicado también alertó sobre posibles afectaciones en vuelos y carreteras en las regiones costeras de Baja California, Baja California Sur y Sonora, debido a inundaciones, deslizamientos de tierra y cierres preventivos por las lluvias. Los viajeros fueron exhortados a verificar las condiciones de transporte y hospedaje antes de desplazarse.

El Huracán Priscilla se desplaza con una amplia zona de influencia que podría extender su impacto hacia el norte, mientras el sistema se aproxima a la península y comienza a debilitarse gradualmente hasta convertirse en ciclón tropical o depresión para el viernes.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a los ciudadanos estadounidenses mantenerse informados a través de medios locales, registrar su ubicación en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program), y mantener contacto con familiares o amigos mediante llamadas o redes sociales.