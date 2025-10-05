Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 5 de Octubre, 2025
Los Cabos

Huracán Priscilla se intensificará a categoría 2 cerca de Cabo San Lucas

El SMN informó que Priscilla se convirtió en huracán categoría 1 frente a costas del Pacífico. Prevén lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado.
Luis Castrejón
5 octubre, 2025
Huracán Priscilla

Foto: Especial

La tormenta tropical Priscilla evolucionó a huracán categoría 1 la mañana de este domingo 5 de octubre, frente a las costas del Pacífico mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno presenta vientos sostenidos y rachas intensas mientras se desplaza en dirección noroeste.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se espera que Priscilla se fortalezca a huracán categoría 2 este lunes 6 de octubre, cuando se localice aproximadamente a 360 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Sin embargo, se prevé que pierda fuerza el miércoles 8 de octubre al mediodía y se degrade nuevamente a categoría 1, ubicándose a unos 360 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, también en territorio sudcaliforniano.

Lluvias, viento y oleaje: estados afectados

El SMN y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtieron que el huracán provocará lluvias torrenciales en Michoacán, especialmente en zonas costeras y del oeste del estado. Asimismo, se pronostican lluvias intensas en Jalisco, Colima y Guerrero, acompañadas de:

  • Vientos de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

  • Rachas de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

  • Oleaje elevado en las regiones costeras de los estados mencionados.

Las condiciones meteorológicas podrían generar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos en las zonas más vulnerables, por lo que las autoridades llaman a extremar precauciones.

Llamado a la población: mantenerse informados

Aunque hasta el momento el huracán Priscilla no representa un impacto directo en tierra, sus bandas nubosas ya afectan amplias regiones del occidente y sur del país, con lluvias y viento en distintos puntos.

El SMN y Protección Civil exhortaron a la población a:

  • Atender las recomendaciones de autoridades estatales y municipales.

  • Evitar cruzar ríos o arroyos crecidos.

  • Consultar fuentes oficiales como el sitio del SMN, CONAGUA y CNPC.

Se mantiene vigilancia permanente sobre la trayectoria y evolución del sistema.

