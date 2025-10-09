Huracán Priscilla se degrada a Tormenta Tropical frente a BCS

El Huracán Priscilla se degradó a Tormenta Tropical Priscilla la tarde de este miércoles, aunque continúa representando una amenaza para la costa de Baja California Sur (BCS), informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno mantiene amplia circulación y fuertes efectos sobre el occidente del país.

De acuerdo con el reporte del SMN, a las 15:00 horas el centro del sistema se localizaba a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS, con desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 km/h. El ciclón registraba vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140, con una presión central de 985 hPa.

El organismo detalló que las bandas nubosas de la Tormenta Tropical Priscilla provocarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes, además de marejada y olas de gran altura en la costa occidental de Baja California Sur, así como en los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Las lluvias intensas podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, además de generar inundaciones, deslaves y deslizamientos en áreas montañosas, según el pronóstico oficial. Se espera también incremento en los niveles de ríos y arroyos en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una zona de vigilancia por efectos de Tormenta Tropical Priscilla desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, donde se prevén vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80, además de olas de 5 a 6 metros de altura.

Para el sur del estado, las autoridades de BCS exhortaron a la población a extremar precauciones ante el riesgo de marejada y continuar atenta a las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Se pidió evitar actividades marítimas hasta nuevo aviso.

El SMN anticipó que el Huracán Priscilla continuará debilitándose gradualmente mientras se desplaza paralelo a la península, aunque sus remanentes mantendrán condiciones inestables en gran parte del Pacífico mexicano.

De acuerdo con los modelos de trayectoria, la Tormenta Tropical Priscilla se moverá frente a las costas de Baja California Sur hasta el viernes, cuando podría convertirse en sistema post-tropical al sur de Punta Eugenia.

Los efectos indirectos del Huracán Priscilla seguirán generando lluvias intermitentes, marejada y olas altas en la región, por lo que las autoridades insisten en mantenerse informados mediante los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).