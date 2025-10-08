Huracán Priscilla provoca marejada y daños en Puerto Vallarta (Videos)

El Huracán Priscilla, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, comenzó a generar estragos en el litoral de Puerto Vallarta, donde el fuerte oleaje provocó el ingreso del mar a distintas zonas urbanas y turísticas. Las autoridades mantienen cierres viales y operativos de emergencia ante el riesgo por olas, marejada y ráfagas de viento.

De acuerdo con reportes oficiales, el fenómeno ocasionó que el mar rebasara la franja costera en la playa Las Glorias, donde el agua alcanzó la avenida Francisco Medina Ascencio. Las olas llegaron a medir cerca de un metro de altura, generando afectaciones menores en la circulación vehicular y algunos daños en locales comerciales.

La situación se replicó desde la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) hasta la colonia Versalles, donde las lluvias y el ingreso del mar afectaron calles y zonas turísticas. Personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, junto con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, mantienen labores de vigilancia y recorridos preventivos en la zona costera.

El incremento del oleaje obligó al cierre parcial de la vialidad principal a la altura del Malecón, ante el riesgo de arrastre por corrientes marinas. Las autoridades locales solicitaron a la población evitar acercarse al mar y seguir las indicaciones de seguridad emitidas por las corporaciones.

En un centro comercial ubicado en la zona de Playa Las Glorias, al menos 17 locales resultaron con afectaciones por la entrada del agua. Además, en un hotel cercano, los huéspedes solo podían desplazarse por un puente interno debido a que el nivel del agua en el área del lobby superó el metro de altura.

El Huracán Priscilla mantiene su desplazamiento paralelo a la costa del Pacífico, con vientos sostenidos de alta intensidad y ráfagas que han complicado las labores de protección en las zonas más cercanas al litoral. Se prevé que el fenómeno continúe generando lluvias intensas y marejada elevada durante las próximas horas.

Según los pronósticos, el sistema podría continuar afectando el occidente del país, particularmente en Jalisco y regiones adyacentes de la Península de Baja California, conforme avance hacia el noroeste.

Las autoridades exhortaron a residentes y visitantes a mantenerse informados sobre la evolución del Huracán Priscilla y a atender los avisos emitidos por Protección Civil, debido a que los efectos del fenómeno podrían prolongarse hasta mediados de la semana.