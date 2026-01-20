Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 20 de Enero, 2026
HomeDeportesHuracanes de La Paz firma convenio con Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca
Deportes

Huracanes de La Paz firma convenio con Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca

El equipo paceño recibirá a jóvenes talentos de las mejores academias de México para competir en la Liga Norte de México.
20 enero, 2026
0
16

DIABLOS ROJOS DE MEXICO

El equipo profesional Huracanes de La Paz tendrá un respaldo de primer nivel. La nueva escuadra firmó un convenio con los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca. Estas organizaciones son de las más importantes en el béisbol nacional. Gracias a esta unión, jugadores jóvenes y con mucho futuro llegarán a jugar a nuestra capital.

El acuerdo permitirá que talentos emergentes se unan al roster de Huracanes. Estos peloteros necesitan espacios para crecer y pulir sus habilidades. Así, el club de La Paz será una plataforma clave para el desarrollo deportivo. Los aficionados podrán ver en acción a las futuras estrellas del béisbol mexicano en el Estadio Arturo C. Nahl.

Miguel Arturo Ojeda Siqueiros, director deportivo de los Diablos Rojos, explicó los detalles. Dijo que Huracanes de La Paz brinda la vía ideal para que sus jugadores crezcan. Ojeda recordó que en 2024 los Diablos jugaron en la ciudad y quedaron impresionados. Vieron que en Baja California Sur existe un amor profundo por el “rey de los deportes”.

Talento de BCS y formación de ciudadanos

El convenio también beneficia directamente a los peloteros locales. Baja California Sur es un semillero muy valioso de deportistas. Actualmente, hay siete jugadores del estado firmados en Estados Unidos. Además, tres jóvenes más se sumaron recientemente al proyecto. Dos de ellos ya visten con orgullo el uniforme de los Huracanes.

El proyecto no solo busca ganar partidos en la Liga Norte de México. También quieren formar a personas de bien para la sociedad. Miguel Ojeda enfatizó que buscan crear ciudadanos ejemplares fuera del campo. Quieren darles a los jóvenes una buena forma de vivir a través del deporte y la disciplina.

Con este apoyo, los Huracanes de La Paz se perfilan como un equipo muy fuerte. Tienen identidad propia y el respaldo de instituciones de gran prestigio. El debut en abril será el inicio de una etapa emocionante para el béisbol en el estado. La afición paceña ya espera con ansias el primer lanzamiento de la temporada.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

  • Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

Autor

  • Joven reportero especializado en periodismo deportivo, Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente estoy encargado de la sección de deportes en CPS Noticias y Tribuna de México, además de conducir el programa matutino de CPS Noticias. Mi trabajo busca acercar la información deportiva con un estilo dinámico, fresco y cercano a la audiencia.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBeisbólHuracanes de La Paz
Articulo anterior

Difunden en redes accidente vial en La Paz; señalan posible relación con ...

Siguiente articulo

BCS, entre los primeros estados para el registro de la nueva Credencial ...