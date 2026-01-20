Huracanes de La Paz debutará en la Liga Norte de México: el béisbol profesional regresa

El béisbol profesional vuelve con mucha fuerza a la capital de Baja California Sur. El equipo Huracanes de La Paz fue presentado de forma oficial ante los medios. Se confirmó que su gran debut en la Liga Norte de México será los días 23 y 24 de abril de 2026. Este evento marca el inicio de una nueva era para el deporte en nuestra ciudad.

Luis Francisco Romero Rochín, presidente del club, encabezó la rueda de prensa. Explicó que este proyecto es el resultado de varios años de esfuerzo y planeación. El equipo cuenta con el respaldo de organizaciones grandes como Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca. Buscan tener un cuadro muy competitivo para que la afición se sienta orgullosa de su identidad.

El objetivo principal de Huracanes de La Paz es apoyar al talento joven local. Romero aseguró que darán muchas oportunidades a los jugadores sudcalifornianos con talento. Quieren que los jóvenes demuestren sus habilidades en el campo de juego. Así, el nombre de La Paz llegará a los niveles más altos del béisbol nacional.

Identidad sudcaliforniana y beneficio para la ciudad

El equipo busca que las nuevas generaciones se motiven con el deporte profesional. Carlos Alberto Montufas Camacho, gerente del club, prometió un gran espectáculo para las familias. Destacó que el proyecto se hace con mucho amor a la camiseta y a la ciudad de La Paz. Autoridades de la Liga Norte de México estuvieron presentes para dar su total respaldo.

La llegada de los Huracanes también ayudará a la economía y al turismo del estado. El gobierno estatal ve en este equipo un motor para atraer visitantes y generar empleos. La Paz se consolida así como un lugar importante para el desarrollo de atletas de alto rendimiento. Las familias paceñas tendrán un nuevo punto de reunión para disfrutar del llamado “rey de los deportes”.

Este esfuerzo abrirá puertas para que los talentos de la zona lleguen a ligas internacionales. El equipo ya se prepara físicamente para dar su mejor versión en abril. Se espera que la afición llene el estadio para apoyar a los jugadores en su primera serie. Con alianzas sólidas, los Huracanes de La Paz inician su camino hacia el éxito deportivo.

