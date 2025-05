Huyó tras chocar; dejó a una madre y sus hijos a su suerte en La Paz

El 12 de octubre de 2024, un conductor en presunto estado de ebriedad provocó un choque vehicular en La Paz y se dio a la fuga, pese a que en el automóvil afectado viajaban una madre y sus dos hijos menores. A más de siete meses del hecho, el responsable no ha cubierto los daños y, según la denunciante, continúa evadiendo su responsabilidad legal.



La afectada, Claudia Lizbeth Plante Zuñiga, relató que el choque ocurrió a las 5:40 horas en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Lic. Adolfo López Mateos, en la colonia Los Olivos, cuando se dirigía a dejar a sus hijos con su suegra antes de ir a trabajar. Señaló que, tras el impacto, el conductor identificado como Víctor “N” descendió de su vehículo, los observó y posteriormente huyó sin prestar ayuda.

“El muchacho ya tiene varias denuncias. Me dijo que no me iba a pagar y que le hiciera como quisiera. Se bajó del carro, vio a mis hijos y a mí solos, y se volvió a subir para huir. Iba en estado de embriaguez y el carro que manejaba lo había robado a un amigo”, comentó Plante Zuñiga.

Según su testimonio, ya se han intentado varias conciliaciones sin éxito, y el presunto responsable no se ha presentado a las audiencias programadas. Explicó que la última audiencia fue cancelada sin previo aviso, lo que ha dificultado el seguimiento legal del caso.

“Ahorita no se ha hecho otra cita porque no hubo audiencia, no se encontró al muchacho, me dijeron que se estaba escondiendo. La verdad, la única manera que se me hizo es subirlo a las redes para que alguien me pueda ayudar”, expresó Plante Zuñiga.