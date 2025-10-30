La IA y el futuro de la vida humana se debaten en la UABCS

Vivimos una era de transformaciones profundas donde la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes presentan enormes oportunidades, pero también grandes desafíos cruciales. El uso responsable de estas herramientas constituye un deber ético ineludible, pues la innovación solo tiene verdadero valor si se guía por principios de equidad, inclusión y respeto a la dignidad humana.

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) fue sede del Congreso Internacional de Innovación en Ingeniería de Software (CONISOFT 2025), coordinado por la Red Mexicana de Ingeniería de Software. El rector de la UABCS, Dr. Dante Salgado González, destacó que las universidades enfrentan el reto de formar conciencia en los jóvenes para que la tecnología siga siendo un instrumento al servicio de la construcción de mejores sociedades.

El desarrollo tecnológico debe ir acompañado de una dimensión ética y sustentable, ya que la ingeniería de software implica un consumo considerable de energía y agua, temas vitales en la agenda global. El gran desafío actual consiste en garantizar que esta tecnología sirva para preservar la vida y la dignidad humana, lo que ha llevado a la UABCS a orientar sus programas educativos hacia la sustentabilidad.

Colaboración global y calidad científica récord

El CONISOFT representa un tejido vivo de colaboración y confianza que refleja el mejor espíritu universitario, constituyendo un espacio donde convergen ideas y esfuerzos que traspasan fronteras institucionales. La Dra. Samantha Paulina Jiménez Calleros explicó que este encuentro propicia un diálogo académico sobre la ingeniería de software, disciplina que constituye la base del mundo moderno y la infraestructura digital cotidiana.

Esta edición 2025 ha sido calificada como una de las más sólidas y prometedoras del CONISOFT, gracias al significativo aumento en el número de trabajos sometidos. Una rigurosa comunidad internacional, compuesta por 14 países, revisó las múltiples contribuciones presentadas al congreso.

Finalmente, la organización aceptó 45 artículos de 112 autores, quienes representan a 32 universidades y centros de investigación provenientes de 10 países distintos. El evento reúne durante tres días a investigadores, docentes, estudiantes, profesionistas y líderes del ámbito industrial y gubernamental de distintos países.

Red Mexicana: Contacto entre el público y la industria

En el evento estuvo presente el Dr. Reyes Juárez Ramírez, presidente de la Red Mexicana de Ingeniería de Software, agradeció la hospitalidad de la UABCS y reconoció la calidad de la edición de este año.

La Red Mexicana de Ingeniería de Software surgió en los años noventa de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, y ha consolidado el congreso desde 2012 como uno de los espacios más importantes para el encuentro entre la academia, la industria y el sector público.