IATA defiende derecho de aerolíneas a priorizar la seguridad en sus decisiones operativas

La International Air Transport Association (IATA) emitió una declaración clave en la que reafirma que las aerolíneas deben conservar la autonomía de evaluar riesgos operativos de manera individual, incluyendo la decisión de suspender vuelos cuando existan amenazas en el espacio aéreo.

Dicha declaración se hace luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como cerrado “en su totalidad”.

Según la IATA, “la seguridad es y seguirá siendo la principal prioridad de la aviación”, una premisa que coloca por encima de cualquier otro interés comercial o político.

La organización, que agrupa a más de 360 compañías aéreas a nivel global, consideró que en escenarios con alertas específicas, como el conflicto que involucra al espacio aéreo venezolano, las aerolíneas “deben tener la libertad de actuar conforme a las normas vigentes y, cuando sea necesario, suspender o cancelar operaciones”.

Ese contexto, caracterizado por un despliegue militar en el Caribe y ataques contra presuntas narcolanchas, ha generado alerta en la industria aérea, lo que motivó a la asociación a enfatizar su postura.

La IATA hizo un llamado a los gobiernos y actores relevantes para que respeten la responsabilidad de las aerolíneas en la toma de decisiones operativas, especialmente cuando se trata de salvaguardar la integridad de pasajeros y tripulaciones.

Además, la asociación aseguró que, una vez que existan las condiciones que garanticen seguridad y operación eficiente, muchas líneas aéreas están dispuestas a reanudar sus vuelos, particularmente hacia destinos como Venezuela.

En un momento de tensiones geopolíticas y amenazas crecientes, la industria aérea busca reafirmar que sus decisiones operativas no pueden subordinarse únicamente a intereses comerciales, sino que deben primar la seguridad, la legalidad y el bienestar de quienes vuelan.