Sábado 17 de Enero, 2026
Los Cabos

ICA inaugura la exposición “Contemplación” de Cecilia Rodríguez en Cabo San Lucas

El Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos inauguró la muestra pictórica “Contemplación” como parte de sus acciones para fomentar el acceso cultural en el municipio.
17 enero, 2026
Exposición “Contemplación” llega a la Galería Cerrito del Timbre en Cabo San Lucas

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos (ICA) inauguró la exposición Contemplación en Cabo San Lucas, una muestra individual de la artista plástica Cecilia Rodríguez que permanecerá abierta gratuitamente hasta el 13 de febrero de 2026 en la Galería Cerrito del Timbre.

La exposición Contemplación en Cabo San Lucas fue presentada este viernes 16 de enero por el XV Ayuntamiento de Los Cabos, en coordinación con la Casa de la Cultura “Profa. Nieves Trasviña de Ceseña”, con el objetivo de fortalecer el acceso equitativo a expresiones artísticas dentro del municipio.

La propuesta pictórica de la exposición Contemplación en Cabo San Lucas plantea la pintura como un espacio de pausa, reflexión e introspección. Cada obra representa procesos de transformación personal y memorias profundas que invitan al espectador a conectar con su interior y con la dimensión universal de la experiencia humana.

Las piezas combinan cercanía emocional con una sensación de amplitud visual. La muestra genera una experiencia sensorial que oscila entre la introspección individual y la vastedad simbólica de lo infinito, reafirmando el valor del arte como medio de sensibilidad colectiva.

La directora general del ICA, Tanya Covarrubias, destacó que este tipo de actividades fortalecen el tejido cultural del municipio, al abrir espacios de encuentro y análisis artístico para la ciudadanía. Asimismo, reconoció el respaldo del presidente municipal Christian Agúndez Gómez y la labor del coordinador de la Casa de la Cultura de Cabo San Lucas, Héctor Santiesteban.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas, en la Casa de la Cultura ubicada en Matamoros s/n, esquina con Niños Héroes, en la colonia Centro de Cabo San Lucas.

Para mayores informes está disponible el teléfono (624) 143 0749.

