Firman ICATEBCS y FONACOT convenio para beneficio de los trabajadores

El Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur (ICATEBCS) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) firmaron un convenio de colaboración. El objetivo es facilitar a los empleados el acceso a créditos con financiamientos accesibles.

Entre los beneficios se incluyen créditos con tasas preferenciales, descontados vía nómina. Con este esquema, los trabajadores podrán solicitar su crédito de manera ágil y transparente.

La directora del ICATEBCS, Cinthya Fátima Montufas Chávez, señaló que este acuerdo forma parte de las acciones del Gobierno del Estado. Buscan fortalecer las políticas sociales de las familias trabajadoras.

“Con alianzas como esta se promueve una economía más justa y se garantiza el acceso a herramientas financieras. Así se atienden necesidades inmediatas y se mejora la calidad de vida”, expresó.

Con esta acción, el Gobierno del Estado sienta bases para que más personas accedan a herramientas que fortalezcan su bienestar y el de sus familias.

