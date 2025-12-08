ICE arresta a 75 mil personas sin antecedentes penales en primeros meses del gobierno Trump

Durante los primeros nueve meses del gobierno de Donald Trump, la agencia migratoria ICE arrestó a unas 75 000 personas sin antecedentes penales, revelan datos internos obtenidos por investigadores. El hallazgo contradice la promesa oficial de enfocarse solo en criminales peligrosos.

De acuerdo con cifras del Deportation Data Project de la University of California, Berkeley, entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025, ICE detuvo en redadas migratorias a cerca de 220 000 personas.

De ese total, alrededor de 75 000 detenidos —más de un tercio— no contaban con historial penal.

Según los datos, la gran mayoría de los arrestados sin antecedentes eran hombres, y muchos eran de nacionalidad mexicana, seguidos por guatemaltecos y hondureños.

El reporte advierte que las cifras no incluyen arrestos realizados por la otra agencia migratoria, la U.S. Customs and Border Protection (CBP), lo que sugiere que la cifra total podría ser aún mayor.

Expertos en migración consideran que estos datos exponen una ampliación del enfoque de las redadas: de dirigirse a criminales convictos, a incluir a migrantes sin antecedentes, lo que ha generado críticas por presunta detención masiva y perfil racial.

Hasta ahora, las autoridades del gobierno de Estados Unidos defienden las redadas como parte de sus políticas migratorias, pero los datos filtrados contradicen su narrativa.