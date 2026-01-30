ICE detiene a Carlos Federico N, empresario mexicano prófugo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó la detención de Carlos Federico N en Houston y confirmó que será entregado a autoridades de México. La agencia federal precisó que el arresto se realizó el 16 de enero y reiteró que ICE mantiene acciones contra personas que intentan ocultarse en Estados Unidos mientras enfrentan procesos judiciales vigentes.

El ICE señaló que el detenido enfrenta investigaciones abiertas por fraude inmobiliario y despojo de terrenos, por lo que su traslado a territorio mexicano permitirá que continúen los procedimientos legales correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, la autoridad migratoria subrayó que Estados Unidos no es refugio para quienes evaden la justicia y recalcó que, bajo la presidencia de Donald Trump, no se otorga protección a inmigrantes sin estatus legal con antecedentes criminales.

Las indagatorias sitúan los hechos principalmente en Bahía de Banderas, municipio del estado de Nayarit, una de las zonas de mayor plusvalía del país. Ahí se habrían cometido las conductas que originaron las acusaciones por fraude inmobiliario y despojo de terrenos, según líneas de investigación en México.

Originario de Compostela, Carlos Federico N mantuvo durante años presencia en desarrollos inmobiliarios de alto valor. Diversos proyectos fueron señalados por presuntas irregularidades legales y operaciones financieras atípicas, lo que derivó en su búsqueda por autoridades mexicanas.

Las investigaciones también analizan posibles vínculos con delincuencia organizada, hipótesis que, de confirmarse, explicarían la prolongada evasión de la acción judicial. Con la detención confirmada por ICE, el caso avanza hacia su resolución en México.

