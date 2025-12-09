ICE exhibe a 225 mexicanos como ‘lo peor de lo peor’; expertos acusan a la lista de xenófoba

El Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha ubicado a 225 ciudadanos mexicanos en su polémico catálogo digital “Worst of the Worst” (Lo peor de lo peor), consolidando a los connacionales como la nacionalidad más exhibida en la lista con cerca del 39 por ciento del total de fichas.

Esta desproporción masiva en la lista de supuestos “depredadores sexuales, pandilleros y homicidas” es vista por académicos y activistas como una estrategia xenófoba, operada desde la Casa Blanca, cuyo objetivo principal es estigmatizar a la población migrante para justificar detenciones y deportaciones hechas desde Estados Unidos.

La lista digital de ICE en total contiene 565 personas fichadas e invita a “echar un vistazo a los criminales extranjeros que hemos arrestado”.

En primer lugar de detenciones figuran los 225 migrantes mexicanos, en segundo lugar están los guatemaltecos con 57 expedientes, seguidos de 50 salvadoreños y 39 hondureños, sumando los tres países centroamericanos apenas el 25.8% del total.

La ofensiva mediática de ICE, aplicada desde julio de este año, nació bajo la promesa de enfocarse en delincuentes peligrosos, una narrativa que respalda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien basó su agenda de deportación masiva en la idea de que “devolverá millones y millones de extranjeros criminales”.

Sin embargo, Guadalupe Correa Cabrera, investigadora de la Universidad de George Mason, señaló que no hay evidencia de que los migrantes exhibidos en el catálogo hayan sido procesados conforme al marco legal, siendo el verdadero objetivo justificar las deportaciones masivas.

Las investigaciones independientes han demostrado que existe una desconexión entre el discurso oficial y la realidad de los arrestos.

De acuerdo al informe de detenciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha catalogado como “criminales de alto perfil” a mexicanos detenidos por faltas menores.

Tan solo en la lista “lo peor de lo peor” figuran 20 casos de personas arrestadas por conducir sin licencia o en estado de ebriedad, siete por violencia doméstica y un caso de maltrato animal. Incluso, de las 225 fichas mexicanas mostradas en el sitio, 122 ni siquiera detallan la sentencia recibida y aún así han sido exhibidas públicamente.

Si bien el catálogo sí incluye otros casos de delitos graves como abuso sexual (90 señalamientos), asalto con arma de fuego (22) y homicidio calificado (10), dirigentes sindicales como Alejandro Ulises Miranda afirman que esta administración de Donald Trump no está enfocada en la búsqueda de criminales, sino en ejecutar un “ataque frontal” contra la comunidad inmigrante.

(Con información de la OEM).