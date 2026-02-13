Investigan si agentes de ICE mintieron en tiroteo de Minneapolis contra un civil venezolano

La Fiscalía del Condado de Hennepin anunció la desestimación de los cargos penales contra un ciudadano venezolano y otros dos hombres, tras revelarse sospechas de que los agentes de ICE involucrados en un tiroteo el pasado enero proporcionaron información falsa.

La investigación judicial apunta a que la versión oficial, que inicialmente acusaba a los civiles de atacar a los oficiales con herramientas de limpieza, podría haber sido fabricada para justificar el uso de fuerza letal.

El incidente ocurrió en el norte de Minneapolis durante un operativo migratorio donde un agente de ICE disparó contra una vivienda a través de una puerta cerrada, hiriendo a un joven de origen venezolano.

Aunque la agencia federal sostuvo en sus informes preliminares que sus elementos actuaron en defensa propia tras ser emboscados, las evidencias presentadas por la defensa y la revisión de los fiscales sugieren que los testimonios de los uniformados carecen de veracidad y sustento físico.

Ante las inconsistencias detectadas, los tribunales ordenaron la liberación inmediata de los implicados, entre ellos el ciudadano venezolano que había sido hospitalizado bajo custodia federal. Este caso ha intensificado la vigilancia sobre el proceder de los agentes de ICE, quienes han sido señalados por autoridades locales de Minneapolis de generar “caos y terror” en la comunidad mediante tácticas operativas opacas y, presuntamente, falsificación de reportes oficiales.

Contexto del tiroteo y antecedentes de ICE en Minneapolis

El tiroteo contra el joven venezolano se sumó a una serie de incidentes violentos, incluyendo la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en eventos relacionados con agentes federales.

El uso de la fuerza por parte de los agentes de ICE ha sido objeto de debate nacional, especialmente cuando las versiones oficiales son contradichas por grabaciones de video de los vecinos. En este caso particular, la falta de cooperación del FBI para identificar al agente que disparó ha generado fricciones entre el gobierno local y las agencias federales, dejando en duda la transparencia de los procesos de rendición de cuentas en incidentes donde resultan heridos ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana.

Únete a nuestra comunidad para conocer lo último en noticias de seguridad y migración:

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/