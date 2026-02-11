ICE al borde del colapso presupuestal en EE. UU. Congreso enfría redadas migratorias de Trump

La agencia federal de inmigración ICE (Immigration and Customs Enforcement) podría enfrentar una crisis sin precedentes si el Congreso de Estados Unidos no aprueba esta semana un paquete de presupuesto que incluya su financiamiento, advirtieron líderes demócratas, en medio de un intenso debate político sobre las redadas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Los demócratas han condicionado su apoyo al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a cambios sustanciales en las políticas de inmigración, incluidas reformas a las operaciones del ICE, como la exigencia de órdenes judiciales para entrar a viviendas y el uso de identificación visible por parte de los agentes.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, señaló que sin un acuerdo que frene las controversiales tácticas migratorias, su bancada bloqueará la aprobación del presupuesto, elevando el riesgo de un cierre parcial del DHS a partir del sábado próximo.

Choque entre partidos por el financiamiento de ICE

El punto clave de la disputa es la insistencia de los demócratas en incorporar reformas vinculadas al desempeño del ICE dentro del paquete de presupuesto, un enfoque que los republicanos han rechazado, argumentando que restringiría la capacidad de la agencia para aplicar la ley.

Las demandas de los demócratas incluyen límites a las redadas migratorias sin orden judicial, prohibición de máscaras para agentes, y mayor supervisión legal de las detenciones, según detallaron legisladores y documentos de negociación.

Por su parte, líderes republicanos han propuesto extender el presupuesto temporalmente mientras las partes continúan negociando los términos de un acuerdo más amplio que podría financiar al ICE y otras agencias hasta septiembre.

Riesgo de cierre y consecuencias

La falta de consenso en el Capitolio llega mientras el plazo para aprobar el presupuesto se acerca a su vencimiento, lo que podría derivar en un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, afectando no solo a ICE sino también a organismos como la TSA y FEMA.

Hasta el momento, las conversaciones entre la Casa Blanca y los líderes del Congreso continúan, pero las divisiones sobre las prioridades de inmigración y la financiación del ICE mantienen el proceso en punto muerto.

La batalla legislativa sobre el presupuesto y el futuro del ICE se desarrolla en un contexto de tensiones políticas altas, presionando a ambos partidos a encontrar una salida que evite una interrupción de servicios clave del gobierno.

