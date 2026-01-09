Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 8 de Enero, 2026
Internacional

ICE protagoniza tiroteo en Portland, hay dos heridos

Apenas un día anterior, una agente de ICE mató a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos
8 enero, 2026
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirieron a dos personas durante un operativo en una zona habitacional, hecho que activó protocolos federales y generó inquietud entre autoridades locales.

La Policía de Portland informó que el incidente se registró la tarde del jueves en el sureste de la ciudad, cuando se recibieron reportes de disparos en una calle residencial y se localizaron a dos personas con lesiones provocadas por arma de fuego.

Los oficiales municipales, que no participaron en el uso de la fuerza, brindaron atención inmediata y aplicaron torniquetes de emergencia a las víctimas antes de su traslado a un hospital, mientras su estado de salud permanecía bajo reserva.

De acuerdo con el parte oficial, la Policía de Portland precisó que ningún agente local disparó armas de fuego, subrayando que la intervención correspondió exclusivamente a personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El área fue acordonada por varias horas debido al aseguramiento de dos escenas del crimen y al cierre parcial de vialidades, mientras el caso quedó bajo investigación de instancias federales vinculadas al Departamento de Seguridad Nacional.

Autoridades señalaron que el despliegue preventivo respondió a la necesidad de preservar evidencias y garantizar la seguridad de residentes cercanos al sitio del enfrentamiento.

El hecho reavivó el debate público sobre las operaciones del ICE, agencia creada en 2003 y encargada de la aplicación de leyes migratorias, cuyas tácticas han sido objeto de cuestionamientos en distintos estados del país.

La tensión aumentó al recordarse que un día antes, Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio en Minneapolis.

