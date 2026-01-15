Agentes de ICE protagonizan tiroteo durante arresto en Minneapolis

Un operativo federal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) derivó en un tiroteo en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, dejando a un hombre herido. El incidente ocurrió cuando los oficiales intentaron detener a un extranjero de origen venezolano con estatus migratorio irregular. Según los reportes, la situación escaló rápidamente tras una detención de tráfico, marcando un nuevo episodio de tensión entre las autoridades migratorias y la comunidad local en una zona bajo estricta vigilancia de ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló que el individuo intentó evadir a la autoridad en su vehículo, chocó contra una unidad estacionada y emprendió la huida a pie. Al ser alcanzado, el venezolano habría iniciado una agresión violenta contra el agente federal. El DHS informó a través de redes sociales que otros dos sujetos intervinieron en la disputa utilizando una pala de nieve y una escoba para emboscar al oficial actuante.

Ante la agresión múltiple, el DHS justificó el uso de la fuerza letal argumentando que el agente temió por su integridad física. Durante el forcejeo, el oficial disparó tiros en defensa propia, impactando al sospechoso en la pierna. Tras el altercado, tanto el oficial como el migrante fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que los otros dos involucrados fueron puestos bajo custodia por las autoridades migratorias.

El evento, geolocalizado en un vecindario al noroeste del centro de Minneapolis, ha generado una fuerte reacción política y social. Videos difundidos en redes sociales muestran el despliegue de camionetas blancas y agentes armados en zonas residenciales. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha alzado la voz contra estos operativos, señalando que el despliegue de miles de agentes federales genera un caos y trauma innecesario en la población civil.

Tim Walz criticó la magnitud de estas acciones, afirmando que los reportes oficiales no reflejan la disrupción que viven las familias en la entidad. Actualmente, se estima que cerca de 3 mil elementos del DHS realizan labores de vigilancia “puerta a puerta”, lo que ha puesto en alerta a organizaciones civiles. La alcaldía de Minneapolis confirmó que mantiene una investigación abierta para esclarecer si el oficial disparó tiros siguiendo los lineamientos legales establecidos para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró que sus agentes tienen la facultad de detener a un extranjero en cualquier punto del territorio nacional si existe una orden administrativa. No obstante, la violencia registrada en este operativo en Minnesota ha reavivado el debate sobre la seguridad de los oficiales y el trato a la comunidad migrante en el norte del país.

