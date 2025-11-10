PGJE identifica al presunto responsable del accidente en el malecón de La Paz

A una semana del accidente que dejó a cinco jóvenes lesionados en el malecón de La Paz, la PGJE confirmó que ya identificó al presunto responsable y que la orden de aprehensión en su contra está en trámite de ejecución.

El imputado fue identificado como Luis “N”, a quien la autoridad señala como el conductor de la Jeep negra que habría arrollado a las víctimas antes de huir del lugar. De acuerdo con la PGJE, el hombre suele radicar en el municipio de Comondú.

El avance se logró después de que la tetralogía de investigación reunió pruebas como testimonios, videos, peritajes e indicios que, según el Ministerio Público, acreditan la probable participación del señalado. Con esos datos, un juez de control autorizó el mandamiento judicial que ahora está pendiente por ejecutarse.

La Jeep que presuntamente conducía fue asegurada la noche del martes 4 de noviembre, durante un cateo en un domicilio de la colonia Agua Escondida. Un día después, la PGJE también resguardó un Toyota blanco localizado en la zona Centro, relacionado con el hecho.

En medio de las especulaciones que circularon desde el día del accidente, la Procuraduría aclaró que Luis “N” no tiene ningún vínculo con familiares de funcionarios o funcionarias del actual gobierno estatal.

Las autoridades mantienen en marcha los operativos para ubicar y detener al presunto responsable, con el objetivo de presentarlo ante un juez y garantizar que enfrente las consecuencias legales del hecho que dejó a varias personas heridas en el malecón paceño.