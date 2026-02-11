Identifican a mujer atropellada en Monterrey tras correr por la vialidad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que la mañana del lunes se registró un fuerte accidente en el sector Cumbres, donde una mujer identificada como Hortensia N resultó herida. Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de los Leones y Diego Velázquez, en el municipio de Monterrey, cuando la joven de 25 años cruzó inesperadamente los carriles principales de la vía.

Según el reporte oficial, un elemento de la policía de Monterrey ya se encontraba en el sitio tras recibir alertas sobre una persona desorientada. El oficial intentó resguardar a Hortensia N a distancia y solicitó a los automovilistas reducir la velocidad; sin embargo, no pudo evitar que fuera atropellada por un vehículo particular que circulaba por la zona.

Tras el impacto, la conductora involucrada permaneció en el lugar, pero fue puesta en libertad tras las diligencias iniciales. Las autoridades de Monterrey aclararon que la carpeta de investigación sigue abierta para el deslinde de responsabilidades, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y testimonios para determinar la situación jurídica final de la implicada.

En un segundo plano de la investigación, se dio a conocer que la joven lesionada fue trasladada de urgencia al Hospital Muguerza Obispado. La policía de Monterrey confirmó que el estado de salud de la paciente es de observación estricta debido a la gravedad de las heridas sufridas tras el impacto en la avenida principal.

Por otro lado, los padres de Hortensia N acudieron al lugar del siniestro y explicaron que su hija padece trastornos de personalidad. Detallaron que la joven se había bajado del vehículo familiar momentos antes del percance. Esta condición médica será clave para que la Fiscalía de Monterrey determine las circunstancias exactas que llevaron a que fuera atropellada en una zona de alto flujo vehicular.

