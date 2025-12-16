Identifican a las víctimas de accidente de avioneta en Toluca

Autoridades del Estado de México confirmaron la identidad de las 10 víctimas que murieron tras el desplome de una avioneta tipo Cessna Citation en las inmediaciones del Aeropuerto de Toluca, la tarde del lunes 15 de diciembre, un accidente que no dejó sobrevivientes.

Entre los muertos se encuentran tres menores de edad y siete adultos, incluidos el piloto y el copiloto, quienes viajaban a bordo del jet privado que había despegado desde Acapulco con destino a Toluca.

De acuerdo con los reportes oficiales, la avioneta impactó primero contra un campo de futbol y posteriormente contra una nave industrial, en la zona comprendida entre las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la delegación de San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto de Toluca.

Las autoridades detallaron que las personas fallecidas pertenecían a un mismo núcleo familiar, además de la tripulación. Los identificados son Raúl, de cuatro años; Natalia, de dos; Ximena, de nueve; Gustavo Palomino Olet, de 50 años; Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32; Raúl Gómez Ruiz, de 60; Raúl Gómez Buenfil, de 31, y Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años. El piloto fue identificado como Juan Carlos Olivares Casas y el copiloto como Walding Sánchez Manzano.

Las autoridades confirmaron que todas las víctimas perdieron la vida de manera inmediata tras el impacto. Minutos antes del accidente, el piloto habría emitido una alerta de emergencia a la torre de control, advirtiendo sobre fallas mecánicas mientras la aeronave descendía.

El desplome generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del Valle de Toluca. Testigos reportaron un fuerte estruendo seguido de un incendio que consumió parte del fuselaje y provocó daños estructurales en la nave industrial impactada.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad acordonaron el área, sofocaron el fuego y realizaron labores de inspección para descartar riesgos adicionales. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente que dejó 10 muertos en el Estado de México.