Identifican a víctimas localizadas en camioneta en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó mediante pruebas de genética forense la identidad de las cinco personas que fueron localizadas sin vida en el municipio de Navolato. El hallazgo ocurrió en la sindicatura de San Pedro, donde los cuerpos fueron abandonados en el interior de una camioneta. La institución detalló que las víctimas en Sinaloa son los mismos hombres que habían sido denunciados como víctimas privadas de la libertad en el municipio de Ahome el pasado 7 de febrero.

Tras los análisis científicos, las autoridades informaron que los fallecidos respondían a los nombres de José Ángel “N”, Juan Antonio “N”, Luis Armando “N”, Luis Ramón “N” y Heriberto “N”. El proceso legal continuará ante el Ministerio Público para que el Servicio Médico Forense pueda entregar los restos a sus familiares. Según las investigaciones, el grupo de hombres fue interceptado en carreteras de Ahome luego de haber realizado un viaje desde el puerto de Mazatlán.

El descubrimiento de los cadáveres se realizó la tarde del pasado miércoles cuando se reportó una Mitsubishi L200 blanca abandonada sobre la autopista Benito Juárez, conocida como “La Costera”. En la inspección, se confirmó que las cinco personas estaban apiladas tanto en la cabina como en la caja de la camioneta, estas últimas cubiertas con una lona verde. El sitio, ubicado a la altura del puente que conduce al ejido Buenos Aires, fue resguardado por corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el historial del caso, los hoy occisos se trasladaban desde Mazatlán cuando fueron interceptados. Entre las víctimas se encontraban un padre y su hijo, identificados como Luis Ramón “N” y Luis Armando “N”, así como los hermanos Juan Antonio “N” y José Ángel “N”, además de su acompañante Heriberto “N”. La zona del hallazgo en San Pedro fue acordonada para permitir las labores de los peritos estatales.

Agentes de la Guardia Nacional División Caminos fueron los primeros respondientes tras recibir el reporte de un vehículo sospechoso a las 14:15 horas. Posteriormente, el personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos para llevarlos a las instalaciones periciales en Culiacán. La Fiscalía de Sinaloa mantiene abierta la carpeta de investigación por el multihomicidio de estos ciudadanos originarios de Ahome.

