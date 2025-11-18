IEXE Universidad y Ayuntamiento de La Paz firman convenio para profesionalizar al servicio público

En un acto celebrado en la sede del palacio municipal, IEXE Universidad y el H. Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, firmaron un convenio de colaboración el pasado 22 de octubre, con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de la administración pública municipal.

La firma, que contó con la presencia de la Presidenta Municipal, Milena Paola Quiroga Romero, y de Yunué Flores Andrade, Directora de Convenios de IEXE Universidad, establece un marco de cooperación que beneficiará directamente a los colaboradores del gobierno local.

Como parte fundamental del acuerdo, los servidores públicos del municipio podrán acceder a programas de licenciatura, maestría y doctorado en la modalidad en línea, con becas preferenciales diseñadas para facilitar su desarrollo académico sin descuidar sus responsabilidades laborales. Un beneficio exclusivo incluido en el convenio es la impartición de conferencias y talleres especializados, creados específicamente para los colaboradores de la dependencia, con el objetivo de actualizar sus conocimientos en temas de administración pública y gestión gubernamental de manera directa y práctica.

Durante su intervención, la alcaldesa Milena Quiroga Romero recalcó la importancia estratégica de esta alianza: “Elevar la preparación académica de nuestras y nuestros servidores públicos es una necesidad institucional. Este convenio abre puertas a mejores gobiernos y mejores resultados para la ciudadanía”.

Por su parte, Yunué Flores Andrade, representante de IEXE Universidad, destacó el compromiso de la institución por ofrecer una educación flexible y moderna, alineada a los desafíos que enfrentan hoy en día los funcionarios públicos.

Cabe destacar que los beneficios de este convenio no solo se limitan a los servidores públicos, sino que también se extienden a sus familias, quienes podrán estudiar bajo esquemas educativos flexibles.

Los interesados que formen parte del H. Ayuntamiento de La Paz y deseen obtener más información sobre las becas y programas educativos, pueden realizar sus consultas a través del número de WhatsApp: 22 11 11 44 28.