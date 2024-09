“Ileana” limpia las playas, pero revela grave problema de drenaje en El Médano

Ante los serios problemas de residuos sólidos que estaban afectando el destino, empresarios, asociaciones civiles y sociedad organizada se unieron para establecer campañas de limpieza desde el mes de junio.

De acuerdo con Ricaro Araoz, presidente de la Asociación de Empresarios Colonos del Médano, estas acciones fueron positivas tras el paso de la tormenta tropical “Ileana”, la cual en vez de ocasionar problemas de basura a los balnearios públicos del municipio, ayudó a que estas se recuperan con mayor arena.

“Lo que respecta a la playa no bajó basura, bajó la que no pudimos limpiar que se encuentra en las colonias populares porque eran muchos vasos, botellas de plástico. El mismo oleaje regresó esos residuos a la playa, y solo en una mañana logramos recoger toda esa basura. Así es que no tuvimos ningún problema con la basura; logramos tener beneficio ya que la marejada logró traer un metro y medio más de arena para la playa”.