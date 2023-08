Ilegal que Homero Davis firme documentos del Gobierno de BCS: PAN

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Guadalupe Saldaña Cisneros, declaró que es ilegal que Homero Davis Castro siga firmando documentos oficiales del Gobierno de Baja California Sur. En junio, el político pidió una licencia de su cargo como secretario general de Gobierno. Pese a esto, su nombre y su rúbrica aparecen en el Boletín Oficial del Estado y en oficios enviados al Congreso del Estado con fecha posterior a su solicitud de licencia.

“De entrada, es ilegal que alguien que no esté en el cargo esté firmando un documento en el que coincide la fecha de que se expide el documento con la licencia, o sea, él no está a cargo de la función, no está en el cargo y sería, lógicamente, ilegal la firma”, manifestó.

° Conflictos personales desataron violencia en La Paz: Homero Davis Castro

La también senadora dijo que, como partido político, se encuentran analizando las implicaciones jurídicas de estos actos. Enfatizó que este hecho pone en riesgo algunos de los decretos publicados en las últimas semanas; entre ellos; la expedición de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Estamos hablando de documentos muy importantes, como la Ley Electoral, por ejemplo, que pone en riesgo todo un trabajo de la sociedad, de partidos, de organizaciones, de gente que construyó un documento por meses y que porque ellos no tiene cuidado y no revisan que estén haciendo las cosas apegadas a ley (o lo hacen con intención, no lo sé, no sabría decirte) ahora están en riesgo de que no puedan tener esa validez”, manifestó.